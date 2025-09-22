A cura di AdnKronos

“Il nostro nuovo piano strategico si compone di una serie di iniziative che vogliamo intraprendere. Si parte dallo studio che abbiamo effettuato secondo cui oggi siamo il territorio più attrattivo a livello italiano per quanto riguarda gli investimenti dall'estero. Crediamo di avere un potenziale da esprimere”. Così Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, alla presentazione a Palazzo Lombardia, della strategia lombarda per attrarre investimenti esteri con un piano rinnovato.

“Esprimeremo questo potenziale attraverso una nuova struttura dedicata solo all'attrazione degli investimenti e attraverso la ricerca di nuovi investitori in settorialità specifiche, che sono quelle in cui abbiamo degli ecosistemi completi - spiega - dalla formazione alla ricerca, passando per la supply chain, raccontando a possibili investitori di ogni settore che investire da noi è un vantaggio economico perché si trova tutto ciò di cui si ha bisogno”.

L’assessore Guidesi, poi, conclude illustrando nuove iniziative da porre in atto per attrarre nuovi investimenti: “E’ iniziata Opportunity Lombardy, mentre Invest in Lombardy è stata rafforzata all’interno della nostra struttura; ci sarà un piano di comunicazione molto dettagliato da quel punto di vista. Stiamo collaborando anche a livello pubblico-privato, con tutte le strutture di attrazione degli investimenti e abbiamo fatto accordi con alcune camere di commercio all'estero. E’ un lavoro che prosegue da circa due anni. Il culmine di questo lavoro è la nuova strategia presentata oggi, di cui speriamo vedremo frutti molto positivi tra qualche anno”.