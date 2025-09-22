A cura di AdnKronos

Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con Koncept, che celebra i progetti più significativi nel campo delle malattie rare. Negli anni - spiegano gli organizzatori in una nota - i Rare Diseases Award si sono affermati come un punto di riferimento per chi, a vario titolo, si impegna nel mondo delle malattie rare: soltanto nell'ultima edizione sono stati presentati oltre 30 progetti.

"Con la quinta edizione del Rare Diseases Award si conferma la volontà di riconoscere e premiare i progetti che hanno un reale impatto sul benessere delle persone con malattia rara - commenta Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo - Crediamo che sia importante valorizzare le iniziative che contribuiscono a far conoscere il nostro mondo all'esterno e migliorano la vita delle nostre persone. I servizi di supporto e le idee innovative di inclusione nella vita sociale, crescita individuale e in generale di progresso di tutta la comunità sono per noi fondamentali".

Il premio sarà assegnato durante il Forum Leopolda Salute, in programma il 22 ottobre a Firenze, e vedrà ancora una volta protagonista la comunità delle persone con malattia rara: a decretare i vincitori sarà infatti la giuria composta da rappresentanti delle associazioni federate a Uniamo. "Quando un paziente premia qualcuno, non sta semplicemente assegnando un riconoscimento: sta testimoniando un cambiamento concreto nella propria esistenza - afferma l'amministratore di Koncept, Giuseppe Orzati - Questo è ciò che rende il premio assolutamente unico. Non siamo di fronte a valutazioni teoriche, ma al giudizio di chi ha vissuto sulla propria pelle l'impatto di un progetto, di una dedizione particolare. Le associazioni di pazienti - sottolinea - rappresentano la voce più autorevole possibile: quella di chi sa distinguere tra chi si limita a fare il proprio dovere e chi invece riesce a trasformare un momento di fragilità in un'esperienza di speranza e dignità. E' un riconoscimento che non si può comprare o ottenere attraverso strategie di comunicazione: si può solo meritare, con l'autenticità del proprio impegno verso chi soffre". Il termine per l'invio delle candidature è il 2 ottobre. Tutte le informazioni, il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili su uniamo.org.