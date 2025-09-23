A cura di AdnKronos

Re Carlo e la regina Camilla incontreranno Papa Leone durante una visita di Stato ufficiale in Vaticano il mese prossimo. Secondo il Sun, i sovrani britannici trascorreranno due giorni a Roma in ottobre, dopo il loro viaggio in Italia ad aprile, quando incontrarono Papa Francesco pochi giorni prima della sua morte.

Sebbene il re e la regina non abbiano ancora incontrato ufficialmente di persona Papa Leone, il Pontefice ha recentemente rivolto un gesto significativo alla famiglia reale. All'inizio del mese, ha inviato un omaggio a sorpresa alla defunta Katharine, duchessa di Kent , scomparsa il 4 settembre all'età di 92 anni. La messa funebre della duchessa, celebrata il 16 settembre dall'arcivescovo di Westminster, il cardinale Vincent Nichols, è stata storica in quanto è stato il primo funerale cattolico di un membro della famiglia reale britannica nella storia moderna.

Buckingham Palace ha dichiarato che il messaggio di Papa Leone è stato letto da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Miguel Maury Buendia, Nunzio Apostolico in Gran Bretagna, durante la messa di suffragio. Il messaggio di Papa Leone iniziava con queste parole: "Sono addolorato nell'apprendere della morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent e invio le mie più sentite condoglianze, insieme all'assicurazione della mia vicinanza nella preghiera, a Sua Maestà, ai membri della Famiglia Reale e in particolare a suo marito, il Duca di Kent, e ai loro figli e nipoti in questo momento di dolore".

"Affidando la sua nobile anima alla misericordia del nostro Padre Celeste - proseguiva - mi associo volentieri a tutti coloro che rendono grazie a Dio Onnipotente per l'eredità di bontà cristiana della Duchessa, testimoniata dai suoi molti anni di dedizione ai doveri ufficiali, al patrocinio di enti di beneficenza e alla dedizione alle persone vulnerabili della società. A tutti coloro che piangono la sua perdita, nella sicura speranza della Resurrezione, impartisco volentieri la mia benedizione apostolica come pegno di consolazione e pace nel Signore Risorto".