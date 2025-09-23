A cura di AdnKronos

Rigettato l'istanza di libertà condizionale oggi, martedì 23 settembre, per Chico Forti. La decisione del tribunale di sorveglianza è stata notificata oggi ai suoi legali. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto 2024. L'udienza si è tenuta mercoledì scorso e oggi abbiamo avuto la notifica", racconta all'Adnkronos l'avvocato Michele Dalla Vedova che, col padre Carlo e l’avvocato veronese Alessandro Favazza, forma il team legale di Chico Forti, 66 anni, nel 2000 condannato all’ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike.

Verso il ricorso in Cassazione

"Il Tribunale di sorveglianza – spiega Michele Dalla Vedova - ha rigettato la richiesta perché a suo giudizio mancherebbero due requisiti fondamentali: quello del mancato ravvedimento di Forti che non è una semplice ammissione di colpevolezza, ma qualcosa d più, un cambiamento interiore, e il risarcimento del danno che nell’ordinamento giudiziario della Florida non esiste nemmeno, non esistendo le parti civili. Tanto più che l’unico superstite della famiglia Pike, il fratello della vittima, si è più volte speso pubblicamente a favore dell’innocenza di Forti”. I legali di Forti stanno valutando se ricorrere in Cassazione, l'orientamento è quello “anche se la decisione la dovrà prendere personalmente il nostro assistito. Sarà comunque una questione di giorni”, conclude l’avvocato.