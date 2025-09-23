A cura di AdnKronos

"Abbiamo dimostrato che possiamo essere tra i primi Saloni al mondo, se non il primo. Un obiettivo che ritengo assolutamente raggiungibile anche a breve termine”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, partecipando oggi alla conferenza stampa di chiusura del 65esimo Salone nautico di Genova (18-23 settembre), ‘We are made of sea’. Per il governatore della regione il posizionamento della manifestazione nautica genovese è dunque un obiettivo tangibile, ma occorre intervenire su alcuni fronti. Ad esempio, per Bucci "bisogna rivedere il calendario”. Il mese di settembre vede infatti altre due manifestazioni che rischiano di eclissare il Salone nautico di Genova, il Cannes Yachting Festival (9-14 settembre) e il Monaco Yacht Show (24-27 settembre).

Tuttavia, anticipare troppo la manifestazione “non è giusto”, avverte Bucci perché “bisogna lasciare ai cantieri il tempo di costruire le barche. Settembre e ottobre sono due mesi importanti perché ci consentono di arrivare a giugno o a luglio a poter consegnare la barca”, sottolinea il governatore che poi apre ad altre opzioni: “Stiamo studiando altri tipi di Saloni per aprile. Non nego che c'è la possibilità di averne alcuni anche sul mare. Non c'è nulla di deciso, ma è bene che tutti sappiano che stiamo esplorando altri fronti”.

Non è poi da sottovalutare la questione ospitalità sul territorio genovese. “Dobbiamo avere più hotel di fascia alta, se non addirittura altissima - raccomanda Bucci - quelli che abbiamo non sono sufficienti per tutte le persone di alto livello che vogliamo riportare qui a Genova”. E nel frattempo arriva l’annuncio dell’apertura di Sofitel Genova Marina, nel 2027. “Porterà 120 camere, più 20 suite - dice Bucci - Sarà un notevole aiuto al sistema. Il Salone ha veramente la capacità di essere numero uno - conclude - e abbiamo tutto l'interesse a vincere questa sfida”.