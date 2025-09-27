A cura di AdnKronos

Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro il 48% dell'ex sindaco di Pesaro. E' quanto emerge dall'analisi condotta da SocialCom che, con la piattaforma SocialData, ha analizzato lo scenario della Rete in vista delle elezioni di domenica e lunedì. I risultati dell'analisi - che non è un sondaggio, vietato dalla legge nei quindici giorni precedenti le elezioni - sono stati ottenuti esaminando i social e le interazioni dei due candidati a luglio e agosto, negli ultimi 30 giorni, nell’ultima settimana e nelle ultime 48 ore. E alla fine è stata fatta una proiezione social finale che vedrebbe appunto vincente Acquaroli sullo sfidante.

Il presidente della Regione che cerca la riconferma, si sottolinea, ha un bacino di follower più alto dello sfidante Ricci ma meno engagement tra gli utenti social. A luglio e agosto il favorito era Acquaroli, 53% contro il 47% del candidato di centrosinistra su cui pesava la notorietà minore e il tema dell’indagine. Da qui in poi - spiega Socialcom - c’è un sostanziale equilibrio che termina nelle ultime 48 ore.

Considerando un’analisi dell’ultimo mese Matteo Ricci sarebbe in leggerissimo vantaggio 50.4% contro il 49.6% di Acquaroli. Il sentiment del presidente è positivo al 51% In questo periodo gli utenti, uno su tre, hanno discusso maggiormente dei temi relativi alla campagna elettorale e agli interventi candidati; una persona su dieci ha invece discusso di Palestina e sanità.

Dall’ultima settimana emerge uno scenario di sostanziale pareggio ma con un vantaggio di Acquaroli: 50,5% per il candidato di centrodestra e 49,5% per quello di centrosinistra. In questo caso però il tema Palestina peserebbe di più: ne parlano due utenti su dieci. Cambia negli ultimi 7 giorni, il sentiment: per il Presidente si riduce quello positivo dal 51% al 35%, così come quello dello sfidante che passa dal 42% al 21%.

Nelle ultime 48 ore Acquaroli sarebbe il favorito al 55,1% contro il 44,9% di Ricci. In questo periodo di tempo il tema più discusso diventa la Palestina e pesa sul giudizio tanto da decretare la fine della situazione di sostanziale pareggio delle settimane precedenti. Gli utenti hanno approvato il focus del presidente Acquaroli su temi più locali. Una persona su dieci discute di campagna elettorale e del messaggio WhatsApp mandato agli elettori di centrosinistra. Sentiment positivo ridotto per entrambi: 27% e 12%. La proiezione social finale del voto vede il presidente Acquaroli al 52% e lo sfidante Ricci al 48%.