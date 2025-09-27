A cura di AdnKronos

Kim Jong Un insiste, in nome della sicurezza della Corea del Nord, affinché i preparativi per un eventuale contrattacco nucleare siano la "massima priorità". Lo fa dopo che Seul ha rilanciato l'allarme sul programma nucleare di Pyongyang. "La posizione incrollabile" della Corea del Nord prevede "un deterrente potente, ovvero la logica del mantenimento di pace e sicurezza tramite la forza, con le forze nucleari come colonna portante", ha detto Kim in dichiarazioni diffuse stamani dall'agenzia nordcoreana Kcna. Per il leader nordcoreano, intervenuto ieri davanti a esperti e tecnici del settore, è "l'opzione migliore per il presente e per il futuro".

Kim ha anche sottolineato l'importanza di "rafforzare e modernizzare costantemente" le capacità della Corea del Nord per poter avere uno "scudo" che consenta una difesa "affidabile". "Dovremmo rafforzare e potenziare costantemente lo scudo e la spada nucleari in grado di difendere in modo affidabile la sicurezza nazionale, gli interessi e il diritto allo sviluppo". E ha assicurato che sarà data "massima priorità alla presentazione e al sostegno di tutte le possibilità e condizioni nel settore della tecnologia nucleare per uno sviluppo costante".

Parole diffuse dopo che il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha rilanciato l'allarme sul programma nucleare di Pyongyang. "La Corea del Nord - ha detto in dichiarazioni riportate da The Korea Times - sembra avere armi nucleari a sufficienza per mantenere il suo regime". E, ha avvertito, sono alla fase conclusiva i lavori per lo sviluppo di missili balistici intercontinentali e Pyongyang potrebbe essere in grado di aggiungere ogni anno al suo arsenale 15-20 bombe atomiche.