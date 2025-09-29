A cura di AdnKronos

Livia Giuggioli Firth, attivista italiana ed ex moglie dell'attore Colin Firth, ha deciso di restituire la sua onorificenza di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico, dopo l'incontro fra re Carlo e Donald Trump. Il motivo della decisione? Gli onori con cui il presidente degli Stati Uniti è stato accolto a corte, che hanno sconfinato in un atteggiamento "codardo" che ha legittimato la politica del tycoon. In un post su Instagram, la plateale azione dell'avvocatessa, famosa per l'impegno nella moda sostenibile e nella difesa dell'ambiente: davanti alla telecamera, prende e strappa il certificato dell'Mbe, che le era stato conferito nel 2019, mostrando la medaglia che intende presto restituire.

"Nel 2019 - spiega nel video la Giuggioli - mi è stata conferita questa onorificenza Mbe per i servizi resi nel tentativo di rendere la catena di fornitura della moda un luogo di lavoro più giusto e meno mortale per i lavoratori dell'abbigliamento di tutto il mondo. Sebbene io sia contro l'Impero britannico e i resti di quel sistema tossico, ho accettato l'onorificenza a nome dei molti attivisti dei lavoratori dell'abbigliamento che mi hanno istruito e sostenuto. Avevo anche un grande rispetto per re Carlo, all'epoca principe di Galles, e per le sue decennali battaglie a favore della giustizia sociale e ambientale. Mentre scrivo, vediamo quell'orribile scusa umana (chiamata Trump) in piena attività all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la sua retorica velenosa amplificata e legittimata. Ho riflettuto sulla sua visita nel Regno Unito la scorsa settimana e temo di non riuscire a conciliare il modo in cui è stato assecondato e onorato e, ancora una volta, legittimato".

"In effetti - prosegue nel post l'attivista - lo show della scorsa settimana non mi ha mostrato nulla di quei valori che pensavo re Carlo sostenesse o del suo spirito. Piuttosto, è stata una spaventosa e vile dimostrazione di acquiescenza nei confronti di qualcuno che è a favore della distruzione del mondo naturale e delle persone più vulnerabili del pianeta. Poiché non riesco a conciliare queste due posizioni, ho stracciato la mia onorificenza e la rispedisco al mittente. Conosco molti britannici onesti e rispettabili che non riusciranno a conciliare i loro valori di equità e giustizia con la grottesca pantomima a cui abbiamo assistito. Credo che solo prendendo posizione possiamo far conoscere i nostri sentimenti".

La Giuggioli Firth è stata sposata con il marito attore dal 1997 al 2021. Hanno due figli, Luca e Matteo. Colin Firth non ha commentato la decisione dell'ex moglie. È stato nominato Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico (Cbe) in occasione del compleanno della regina nel 2011 per i suoi servizi al teatro.