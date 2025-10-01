A cura di AdnKronos

Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali.