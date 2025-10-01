Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell'Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall'acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali.
Maltempo nell'Agrigentino, dispersa donna travolta dall'acqua: ricerche in un canale
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
