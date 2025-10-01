A cura di AdnKronos

Leghisti in fermento a Viareggio, dove a tenere banco è il neonato movimento 'Italia appoggia Israele' che il ventenne Alessio Santonicola, classe 2005, ha deciso di creare, per dar vita a un gruppo di appoggio allo stato israeliano. La posizione del giovane ha però fatto nascere molte discussioni sulle reali intenzioni di Santonicola. Non sono infatti sfuggiti alcuni post precedenti che il ragazzo ha disseminato sulle piattaforme social. In più di uno, infatti, omaggia il dittatore tedesco Adolf Hitler ("il mio idolo, io sono la sua reincarnazione").

Il Fuhrer, in un fotomontaggio pubblicato, appare anche sulla Torre Eiffel -dove non riuscì mai a salire- in una immagine con una coppia di fidanzati che gli stanno accanto. E pure qui il tributo al capo del nazismo non manca: "L'anima del dittatore accanto ai due innamorati", si legge nella dida. Quanto basta per porre dubbi sulla reale vicinanza al popolo ebraico, sbandierata oggi da Santonicola il quale all'AdnKronos conferma però l'impegno per Israele: "Basta con le fake news sullo stato sionista", dice spiegando la sua iniziativa, che per ora "ha messo insieme una trentina di persone, animate dall'obiettivo di dire la verità a difesa di Israele, su cui circolano troppe falsità".

La politica è un pallino del viareggino, studente di scienze politiche a Pisa: "Sono iscritto alla Lega dal 2024 -assicura- e faccio parte de 'il mondo al contrario', il movimento a sostegno di Vannacci. A riprova della stima non mancano foto disseminate sui social che lo ritraggono con il generale, anche lui residente a Viareggio. Santonicola rivendica la simpatia per Hitler. "Certo -dice- io sono di estrema destra, Hitler era uno che aveva a cuore la nazione tedesca, l'ha difesa dagli immigrati, come vuole fare Trump, di cui ho molto apprezzato il monito dall'Onu all'Europa sui flussi migratori che rischiano di farci sparire". Sui social anche un quadro dedicato a Putin: "Ammiro pure lui per gli stessi motivi, l'ho dipinto io in sella a un orso bruno". "Ma ora -conclude- ho deciso di impegnarmi a favore di Netanyahu". (di Francesco Saita)