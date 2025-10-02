A cura di AdnKronos

"Le Giornate del Fai sono una grande festa che gli italiani percepiscono come la festa stessa dell’Italia, una celebrazione di valori culturali di cui oggi forse sentiamo ancora più bisogno. Il segreto del loro successo sta anche nella capacità di rinnovarsi ogni anno, grazie alla rete di volontari che propone iniziative sempre nuove e diverse". Così Davide Usai, direttore generale del Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano, commentando l’edizione 2025 delle Giornate Fai d’Autunno, presentata al Viminale.

Sul fronte delle partnership, Usai ha aggiunto: "Con Groupama si è sviluppato un rapporto valoriale e sinergico. Grazie al sostegno e alla vicinanza del suo amministratore delegato Pierre Cordier, abbiamo compreso come Fai e Groupama condividano valori fortissimi. È quasi naturale che questa storia d’amore prosegua".