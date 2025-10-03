A cura di AdnKronos

"Hamas ha tempo fino alle 18 di domenica per accettare l'accordo. Poi sarà l'inferno". Donald Trump invia l'ultimatum finale a Hamas. Il presidente degli Stati Uniti, che ha presentato un piano in 20 punti per porre fine alla crisi di Gaza, pone un termine perentorio: il sì di Hamas deve arrivare entro le 18 americane di domenica 5 ottobre, la mezzanotte in Italia.

Hamas, nelle ultime ore, ha fatto sapere di non aver ancora valutato in toto il piano che è stato reso noto nel dettaglio all'inizio della settimana. La risposta, secondo la deadline fissata inizialmente da Trump, sarebbe dovuta arrivare entro 3-4 giorni.