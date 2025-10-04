"7 ottobre giornata della Resistenza palestinese". E' quanto si legge su uno striscione che si trova nel corteo di Roma a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Migliaia le persone in piazza e tante che stanno ancora arrivando per partecipare alla manifestazione.
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata