Un tunisino è stato ucciso con un'arma da taglio, un coltello o un machete, nella notte in via Roncaglia a Modena. Da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in casa della vittima, che sarebbe poi fuggita in strada. Soccorso dal 118, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale dove più tardi è morto. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. I carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, stanno sentendo testimoni e svolgendo accertamenti per identificare l'autore del gesto.
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata