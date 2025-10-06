Un uomo di 40 anni, di origini rumene, è stato arrestato per l'omicidio di una connazionale di 64 anni avvenuto a Gela, in provincia di Caltanissetta, il 17 settembre. L'ordinanzia di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri. Ulteriori dettagli saranno resi noti in un conferenza stampa convocata in procura per domani, martedì 7 ottobre, alle 9, dal procuratore della Repubblica di Gela Salvatore Vella.
Donna rumena uccisa a Gela: arrestato un connazionale
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
