A cura di AdnKronos

Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è stata trovata in casa con gravissime ferite da arma da taglio. A darne notizia alla Dpa sono state fonti delle forze di sicurezza locali. Stalzer, socialdemocratica, ha vinto al ballottaggio il mese scorso alle elezioni locali che si sono svolte nel NordReno Vestfalia.