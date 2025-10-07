A cura di AdnKronos

Mentre il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver preso una decisione sui missili Tomahawk da inviare a Kiev, continua senza sosta la guerra tra l'Ucraina e la Russia fra massicci attacchi con droni e nuove vittime. Sul versante ucraino colpite nella notte la zona di Kherson e la regione di Poltava, su quello russo nel mirino sono finite le regioni di Kursk, Nizhny Novgorod e Belgorod.

Almeno una persona sarebbe morta e altre sarebbero rimaste ferite in un nuovo attacco attribuito alle forze russe che ha colpito nella notte la zona di Kherson, nell'est dell'Ucraina. Il governatore della regione Oleksandr Prokudin ha denunciato via Telegram l'attacco contro un distretto intorno alla mezzanotte, come riportano i media locali. La Russia, riferiscono, ha anche lanciato un attacco con droni contro la regione di Poltava, da dove sono stati segnalati danni che interessano l'infrastruttura ferroviaria, un'infrastruttura energetica e altri edifici, oltre a blackout.

Le autorità di Mosca hanno denunciato un ampio attacco con droni lanciato contro la Russia dall'Ucraina per il secondo giorno consecutivo, riferendo di aver intercettato 209 droni durante la notte e questa mattina.

La maggior parte dei droni è stata abbattuta sulle regioni di Kursk, Nizhny Novgorod e Belgorod, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Gli attacchi hanno colpito un sito industriale non identificato nella regione di Nizhny Novgorod, ha detto il governatore Gleb Nikitin. Le autorità russe non hanno segnalato vittime.

Mosca ha quindi denuncia un attacco con droni ucraini nella parte della regione di Kherson controllata dalla Russia, con un bilancio di quatto morti. Poche ore prima il governatore della regione ucraina di Kherson, Oleksandr Prokudin aveva denunciato via Telegram un nuovo attacco attribuito alle forze russe che nella notte aveva colpito la zona, provocando un morto e diversi feriti. "Quattro civili sono stati uccisi sull'autostrada tra Zavodovka e Gornostayevka a seguito di un attacco mirato con droni contro veicoli civil", scrive su Telegram Vladimir Saldo, governatore della parte della regione di Kherson occupata dalla Russia.

Le forze speciali ucraine avrebbero colpito nei giorni scorsi anche una unità della Flotta del Mar Baltico russa, la Grad una corvetta di nuovo tipo armata di missili Buyan M, mentre si trovava a mille chilometri dalla linea del fronte, sul Lago Onega. La nave era in rotta dal Mar Baltico al Caspio lungo la rotta interna del Volga-Baltico di fiumi e laghi, che connette il canale del Volga-Don al fiume Don e al Mare d'Azov e quindi al Mar Nero, una rotta che, dopo questo attacco, non può più essere considerata invulnerabile. L'Ucraina, rivendica Kiev, ha dimostrato di essere in grado di colpire in modo sistematico in profondità nel territorio russo, a centinaia e anche migliaia di chilometri dalla linea del fronte, con il record di duemila chilometri, dopo che ieri è stata colpita una raffineria a Tyumen.

"Ho già preso una decisione, più o meno". Il presidente Usa Donald Trump afferma di aver deciso di inviare i missili a lunga gittata Tomahawk in Ucraina, ma che vuole prima capire come verranno utilizzati. "Credo di voler scoprire cosa ne stanno facendo. Sai, dove li stanno mandando. Immagino che dovrei porre questa domanda", dice rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale e spiegando di voler evitare una escalation.