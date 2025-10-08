Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, eseguita con successo, ha comportato - riferisce il Ministero della Difesa - l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico.
Crosetto operato al Fatebenefratelli, è in buone condizioni
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
