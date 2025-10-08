A cura di AdnKronos

"La Russia deve raggiungere tutti gli obiettivi. Le decisioni prese nel febbraio 2022 sono state corrette e tempestive". La guerra per la Russia in Ucraina procede nella direzione giusta, parola di Vladimir Putin. Il presidente, nel giorno del suo 73esimo compleanno, 'festeggia' prima incontrando militari e San Pietroburgo e poi con una riunione del Consiglio di sicurezza nel quale fa il punto sull'"operazione militare speciale". Il numero 1 del Cremlino rimane fedele alla definizione utilizzata a febbraio 2022: "Le decisioni prese allora sono state corrette", dice.

Putin riassume l'andamento del conflitto con poche frasi. "L'iniziativa strategica sul fronte appartiene alla Russia. Il nemico si ritira lungo tutta la linea di contatto", afferma il presidente russo, accusando l'Ucraina di "colpire obiettivi civili in Russia nel tentativo di mostrare qualche successo ai suoi protettori occidentali", con un riferimento velato alla prospettiva di un via libera americano alla fornitura di missili Tomahawk.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nelle ultime dichiarazioni ha aperto ulteriormente all'ipotesi, spiegando però di voler "capire come verrebbero usati i missili". I Tomahawk, con la loro gittata di circa 1500 km, consentirebbero a Kiev di puntare obiettivi strategici in profondità nel territorio russo. Già ora, in ogni caso, Putin "ha ordinato di garantire la sicurezza di tutte le infrastrutture, comprese quella energetiche".

Tocca al generale Valeri Gerasimov, capo dello Stato maggiore, descrivere in maniera dettagliata la situazione sul campo. "Le forze armate russe continuano l'offensiva praticamente in tutte le direzioni dell'operazione militare speciale", dice prima di offrire a Putin informazioni su base regionale.

"Le truppe del raggruppamento meridionale avanzano a Severks e Konstantinovka. Il raggruppamento Ovest colpisce le forze ucraine nei quartieri meridionali di Kupyansk. Il raggruppamento Nord continua a svolgere il compito di creare una fascia di sicurezza nelle regioni di Sumy e Kharkiv", snocciola il generale, facendo riferimento a continui progressi nell'Est dell'ucraina e a Sud, "in direzione della città di Zaporizhzhia".