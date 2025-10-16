A cura di AdnKronos

Si estende l'ondata di maltempo sull'Italia, con allerta meteo arancione prevista in due regioni per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre. Otto, invece, quelle in allerta gialla. Attesi ancora temporali e grandinate sulla Penisola, colpito soprattutto il Sud e in particolare le zone ioniche.

Sud nel mirino del maltempo

Come spiega la Protezione civile, infatti, anche oggi una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continuerà a interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo Ionio. Una dinamica che ha innescato condizioni di spiccata instabilità sulle due Isole maggiori e su parte del Meridione della Penisola, con particolare riferimento alle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha quindi emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quelli diffusi nei giorni scorsi.

Otto regioni in giallo, due in arancione: quali sono

Dalle prime ore di oggi, giovedì 16 ottobre, si prevedono quindi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Puglia, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata perciò valutata per la giornata di oggi allerta arancione in Calabria e sulla Puglia centro-meridionale. Valutata, inoltre, allerta gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia.