A cura della Redazione

La Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. I posti sono suddivisi tra contingente ordinario (1.765) e contingente di mare (220), con specifiche riserve per i volontari delle Forze Armate e per cittadini civili.

Tra le specializzazioni previste figurano i reparti Antiterrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), il Soccorso Alpino (S.A.G.F.), e i ruoli tecnici del contingente di mare come nocchiere, motorista navale e operatore di sistema.

Possono partecipare i candidati tra i 18 e i 24 anni (25 per i militari), in possesso del diploma di scuola superiore. Le domande devono essere inviate entro le ore 12 del 21 novembre 2025 esclusivamente tramite il portale ufficiale concorsi.gdf.gov.it o l’app “GdF Concorsi”.