Inghilterra-Argentina 1-2, Lautaro Martinez rimonta Tuchel e riporta Messi in finale dei Mondiali

L'Argentina vola in finale ai Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra in rimonta per 2-1 l'Inghilterra nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, raggiungendo la Spagna nella finale di New York.
A decidere la partita il gol di Anthony Gordon al 55' e quelli di Enzo Fernandez all'85' e di Lautaro Martinez al 90'+2, con doppio assist a referto per Lionel Messi.
L'Argentina torna quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l'ultima volta, quando riuscì a battere la Francia ai calci di rigore in Qatar.