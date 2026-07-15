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Inghilterra-Argentina 1-2, Lautaro Martinez rimonta Tuchel e riporta Messi in finale dei Mondiali

Inghilterra-Argentina 1-2, Lautaro Martinez rimonta Tuchel e riporta Messi in finale dei Mondiali

L'Albiceleste ha battuto la Nazionale dei Tre Leoni nella semifinale della rassegna iridata

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

L'Argentina vola in finale ai Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra in rimonta per 2-1 l'Inghilterra nella semifinale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, raggiungendo la Spagna nella finale di New York.

A decidere la partita il gol di Anthony Gordon al 55' e quelli di Enzo Fernandez all'85' e di Lautaro Martinez al 90'+2, con doppio assist a referto per Lionel Messi.

L'Argentina torna quindi in finale dei Mondiali quattro anni dopo l'ultima volta, quando riuscì a battere la Francia ai calci di rigore in Qatar.

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