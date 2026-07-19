Facebook in tilt oggi 19 luglio: migliaia di segnalazioni, utenti impossibilitati ad accedere

A cura della Redazione

Disagi per migliaia di utenti nella giornata di oggi, 19 luglio, a causa di un malfunzionamento che ha interessato Facebook (vengono segnalati anche problemi su Instagram) Nel giro di pochi minuti sono aumentate le segnalazioni di problemi di accesso al social network, con utenti che hanno riscontrato difficoltà sia da desktop sia, in alcuni casi, tramite l'applicazione.

Secondo le testimonianze condivise online e le piattaforme che monitorano in tempo reale lo stato dei servizi digitali, il disservizio si è manifestato con pagine che non si caricavano, messaggi di errore e account temporaneamente non disponibili. In molti casi è comparso l'avviso che informava di un problema tecnico del sito, invitando gli utenti a riprovare più tardi.

Le segnalazioni sono arrivate da diversi Paesi, facendo ipotizzare un malfunzionamento su vasta scala e non limitato a una singola area geografica. Come spesso accade durante i blackout dei servizi Meta, gli utenti si sono riversati su altre piattaforme social per verificare se il problema fosse generalizzato.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Meta sulle cause del disservizio né sui tempi necessari per il completo ripristino del servizio. In passato episodi analoghi hanno riguardato contemporaneamente anche altre piattaforme del gruppo, ma nelle prime ore del disservizio odierno le segnalazioni hanno interessato soprattutto Facebook.

Chi continua a riscontrare difficoltà può verificare lo stato del servizio attraverso i principali portali di monitoraggio dei disservizi oppure attendere il ripristino da parte dei tecnici di Meta. In caso di blackout generalizzato, infatti, il problema non dipende dal dispositivo o dalla connessione dell'utente, ma dai server della piattaforma.