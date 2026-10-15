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Amici 2026, Aura Venosa conquista il banco: la cantante di Torre Annunziata sceglie Samurai Jay

Amici 2026, Aura Venosa conquista il banco: la cantante di Torre Annunziata sceglie Samurai Jay

Dopo aver conquistato i professori con il brano “Solite solite”, la giovane artista oplontina segue il proprio istinto e dà inizio a una nuova avventura nel talent di Maria De Filippi.

(2 minuti di lettura)
A cura di Laura Scognamiglio

La giovane cantante di Torre Annunziata Aura Venosa, all'anagrafe Aurora, conquista ufficialmente un banco nella scuola di Amici 2026.

Dopo aver ottenuto la maglia nella puntata di domenica 11 ottobre, grazie all'esibizione del suo brano “Solite solite”, l'artista oplontina è stata tra le protagoniste del daytime di martedì 13 ottobre, durante il quale ha dovuto scegliere tra i due professori interessati ad accoglierla nella propria squadra: Rudy Zerbi e Samurai Jay.

Come già raccontato, l'ingresso della giovane cantante nel talent di Maria De Filippi aveva suscitato entusiasmo e curiosità. La successiva convocazione in studio ha rappresentato un ulteriore passo nel suo percorso artistico, culminato nella scelta del professore che la accompagnerà durante la sua esperienza nella scuola.

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La scelta di Aura: «Siamo pazzi tutti e due!»

Di fronte all'interesse manifestato da entrambi i professori, Aura ha seguito il proprio istinto, scegliendo Samurai Jay. Una decisione maturata grazie alla sintonia percepita con l'artista campano, con il quale sembra condividere spontaneità, energia e una personalità fuori dagli schemi.

«Io sono una ragazza molto di pancia. Nel senso che quello che sento, quello faccio. Ho sentito più sintonia con Samurai. Ma per il semplice fatto che forse, probabilmente, siamo pazzi tutti e due!», ha spiegato entusiasta Aurora, motivando la propria preferenza.

Due personalità vulcaniche unite dalle radici campane

A convincere la giovane artista è stato anche l'approccio di Samurai Jay, intenzionato ad accompagnarla nella crescita musicale valorizzandone l'originalità e il carattere estroso. Un'intesa che sembra nascere non soltanto dalla musica, ma anche dalle comuni radici campane, con il Vesuvio a fare idealmente da sfondo all'incontro tra due personalità vulcaniche.

Per Aura Venosa si apre dunque una nuova e importante avventura nella scuola di Amici, dove potrà mettere alla prova il proprio talento, confrontarsi con altri giovani artisti e proseguire il percorso di formazione sotto la guida del suo nuovo professore. Un traguardo significativo per la cantante oplontina, che porta con sé l'energia e la passione della sua terra. 

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