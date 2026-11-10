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Torre Annunziata, finalmente parte la mensa scolastica: ecco quando
Dopo settimane di attesa, arriva una risposta alle famiglie degli alunni che usufruiranno del servizio di refezione nelle scuole cittadine
La mensa scolastica a Torre Annunziata partirà lunedì 16 novembre. A comunicarlo è il Comune, che ha ufficializzato la data di avvio del servizio di refezione per l’anno scolastico 2026/2027.
La comunicazione arriva a una settimana dall’apertura delle iscrizioni online, avvenuta il 3 novembre, quando era stato illustrato le modalità di accesso al servizio, le tariffe e le procedure di pagamento, senza tuttavia indicare una data precisa per l’inizio della distribuzione dei pasti.
Iscrizioni ancora aperte sulla piattaforma Telemoney
Le famiglie che non hanno ancora presentato domanda possono effettuare l’iscrizione attraverso la piattaforma Telemoney, raggiungibile all’indirizzo: https://www.telemoney.cloud/comune-torreannunziata
La procedura deve essere completata online, utilizzando le credenziali SPID o CIE del genitore o del tutore. Anche le famiglie che usufruivano della mensa negli anni precedenti devono effettuare una nuova iscrizione.
Con la comunicazione della data di avvio, arriva dunque una risposta attesa dalle famiglie degli alunni delle scuole cittadine, dopo le settimane di ritardo che avevano accompagnato l’inizio dell’anno scolastico.
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