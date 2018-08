A cura della Redazione

A San Giorgio a Cremanod, da martedì 21 agosto alle 20:00 a mercoledì 22 agosto alle 06:00 verrà sospesa l'erogazione idrica in diverse zone della città per consentire alla GORI di effettuare lavori programmati alla rete.

Queste le strade interessate dai diseervizi: Piazza Troisi, Via Cavalli di Bronzo, Viale Ferrovia, Corso Roma, Via Bruno Buozzi, Via Guido Rossa, Via Galante, Via Enrico Pessina, Largo Arso, Corso Umberto I, Via Guglielmo Marconi, Via Gramsci, Via Botteghelle, Via Cupa Vicinale S. Aniello, Via San Martino, Via De Lauzieres, Via De Gasperi.