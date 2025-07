A cura della Redazione

La 17ª edizione di "Cenando sotto un Cielo Diverso " si è tinta d'azzurro e di ricordi indelebili. L'atteso evento di solidarietà, che si terrà l'8 luglio nella splendida cornice di Villa Tony a Ercolano, quest'anno celebra non solo il gusto e la beneficenza, ma anche un pezzo di storia che batte nel cuore di Napoli: lo scudetto vinto quest'anno. A simboleggiare questa connessione saranno le esclusive giacche che verranno indossate dagli chef protagonisti della serata, un'opera unica creata da Antonio Goeldlin dedicata all'icona immortale di Diego Armando Maradona.

La giacca è un capolavoro simbolico che fonde le due anime del campione. Il design è diviso a metà da uno "strappo" centrale, a rappresentare la passione dirompente e il genio che ha segnato la storia del calcio:

Sul lato sinistro, domina l'azzurro del Napoli, con lo stemma del club e l'inconfondibile silhouette di Diego. Un omaggio diretto al legame viscerale tra il Pibe de Oro e la città che ha portato sul tetto d'Italia.

Sul lato destro, pulsano le strisce verticali bianco e celeste della nazionale argentina.

Questa creazione non è solo un omaggio, ma l'incarnazione perfetta del tema dell'edizione 2025 dell'evento: "Autenticità: Be Yourself" . "Nessuno più di Maradona ha rappresentato l'autenticità nella sua forma più pura, geniale e talvolta controversa - spiega Alfonsina Longobardi , ideatrice dell'evento e presidente dell'associazione "Tra cielo e mare" -. Questa giacca, che unisce le sue due grandi 'case', Napoli e l'Argentina, celebra un uomo che è sempre stato fedele a se stesso, nel bene e nel male. È il simbolo perfetto per ricordare a tutti il coraggio di essere unici ".

Antonio Goeldlin storico sostenitore della manifestazione ha tradotto questa visione in un capo che unisce memoria, arte e scopo benefico, creando un ponte emozionale tra la maestria degli chef e il cuore dei tifosi.

Il percorso enogastronomico sarà, come sempre, il cuore pulsante della serata, con oltre 230 postazioni che delizieranno gli ospiti. Un parterre d'eccezione con chef (stellati e non), produttori, pasticceri e pizzaioli, guidati da testimonial del calibro di Domenico Iavarone, Michele De Leo, Giuseppe Aversa, Ciro Sicignano, Danilo Di Vuolo e Nicola Somma . L'evento è reso possibile grazie al prezioso supporto di Goeldlin, Nuceria Inox, Sirio Cooperativa Sociale, Le Delizie, Primi Exotic Fruit e Gerli.

La serata, condotta dalla bravissima Ida Piccolo, sarà animata da un ricco cast di ospiti del mondo dello spettacolo e della musica, tra cui Anna Capasso, Ciro Torlo, Enzo Fischetti, Enzo Paudice, Francesca Cioffi, Francesco Albanese, Gianluca Zeffiro, Luciano Caldore, Marco Lanzuise, Mario Cusitore (testimonial dell'edizione di quest'anno), Michele Selillo, Mister Hyde, Mixed by Erry, Rossella Erra, Peppe Laurato e Salvatore Turco. A conclusione dell'evento, un coinvolgente dj set curato da Packy Stile , con la voce dello speaker Roberto Russo , le esibizioni di Virginia Magliacano e Raffaele Polito e l'intervento del violinista Marco Manduca.

"Cenando sotto un Cielo Diverso" è un potente motore di solidarietà. I fondi raccolti quest'anno saranno destinati a tre cause fondamentali:

- Acquisto di materiale ludico-didattico per i bambini della Cooperativa Rugiada – Casa Famiglia di Castellammare di Stabia;

- Acquisto di doni per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici di alcuni ospedali napoletani;

- Sostegno al progetto Art Helps People dell'artista Nello Petrucci, per finanziare interventi umanitari in Africa.