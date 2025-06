A cura della Redazione

Divieto di sosta e fermata delle auto per 20 giorni in via Mario Zinno a San Giorgio a Cremano.

A causa di svolgimento dei lavori di rifacimento del marciapiede e del manto stradale in via M. Zinno, a partire dal giorno 25 giugno 2025 fino al giorno 15 luglio 2025 ci sarà l’istituzione del divieto di sosta e fermata – h24, con rimozione forzata dei veicoli.