Uno spettacolo di danza dedicato al valzer all'istituto superiore "Leonardo da Vinci" di Poggiomarino.

Il progetto, finanziato con i fondi PON e PNRR, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Antonella Luisa La Pietra. Il corso attivato ha avuto come esperta la maestra di danza Roberta Romano e come tutor la docente Lucia Prisco. Gli studenti-ballerini, magistralmente preparati, si sono esibiti con grande bravura, scioltezza ed eleganza, in un ballo che ha affascinato tante generazioni per le sue movenze aggraziate. È stato un inno alla bellezza e alla dolcezza, in un contesto coreografico che ha suscitato profonda emozione tra gli spettatori.

I ballerini, in abiti molto eleganti, si sono mossi con precisione e grazia, dando vita ad uno spettacolo visivo tra loro e con la musica. Le note del compositore Sostakovic hanno creato un'atmosfera di magia e romanticismo. Lo spettacolo di danza ha avuto la capacità di unire persone e di raccontare storie senza parole, è stato un invito a lasciarsi andare e a sognare, perché la vita è un ballo e ogni passo è importante.

Gli spettatori, alla fine, hanno tributato uno scrosciante applauso ai protagonisti di questa bella iniziativa e i ballerini li hanno ringraziati con inchini e sorrisi.