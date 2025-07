A cura della Redazione

Ben prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/26 aperta a Pollena Trocchia la possibilità di richiedere i buoni libro.

Nelle scorse ore, infatti, è stato pubblicato l’avviso indirizzato a genitori e tutori degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio cittadino per la fornitura gratuita in tutto o in parte dei libri di testo. Possono presentare richiesta i genitori e i tutori degli alunni che appartengono a nuclei familiari con attestazione ISEE compresa tra zero e 10.633 (Fascia 1) e tra 10.633,01 euro e 13.300 euro (Fascia 2). Le istanze, compilate sull’apposito modello “Allegato A”, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, firmate e accompagnate da copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e di documento di riconoscimento, dovranno essere presentate alla scuola di frequenza entro il prossimo 20 settembre.

«Grazie a un lavoro intenso di concerto con gli uffici comunali, quest’anno abbiamo dato la possibilità ben prima dell’inizio dell’anno scolastico di presentare istanza per i buoni libri», ha esordito Arturo Cianniello, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pollena Trocchia.

«È una misura che va in una direzione precisa, quella di agevolare genitori e alunni del nostro territorio e di rafforzare il diritto allo studio. Alla stessa logica rispende il provvedimento sulle cedole librarie: studenti residenti a Pollena Trocchia frequentanti scuole del territorio o di altro comune non dovranno presentare alcuna richiesta individuale: saranno direttamente gli istituti scolastici a fornire le cedole librarie» ha chiarito Cianniello.

«Il lavoro enorme che stiamo facendo sul fronte del rinnovamento degli edifici scolastici - ha aggiunto il sindaco Carlo Esposito - non può esimerci dalla gestione della quotidianità, che perseguiamo cercando di supportare in ogni modo gli studenti e le loro famiglie: in questo senso, negli ultimi anni abbiamo lavorato per anticipare sempre più i tempi per le domande dei buoni libro, fino ad arrivare ad oggi, quando le istanze possono essere presentate ben prima dell’avvio dell’anno scolastico. Nella stessa ottica va inquadrato il lavoro sulle cedole librarie: il Comune ha già contattato le scuole per raccogliere i dati degli alunni residenti stabilendo che le cedole librarie verranno inviate direttamente agli istituti scolastici in modo tale che l’alunno frequentante una scuola primaria a Pollena Trocchia o in un altro comune potrà ritirare le cedole direttamente a scuola, in modo semplice e veloce» .