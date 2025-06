A cura della Redazione

Poco fa i carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato in flagranza un cittadino bosniaco di 38 anni per lesioni personali gravi in danno della propria compagna.

Questa notte i carabinieri della Stazione e i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Sorrento - allertati da un tassista che ha chiesto aiuto al 112 - sono intervenuti in un albergo del posto.

L’uomo, già in taxi, aveva picchiato selvaggiamente la propria compagna, per poi continuare a colpirla una volta scesi dal veicolo sotto gli occhi attoniti del guidatore.

Pugni violentissimi sferrati contro il volto della donna che è caduta a terra mentre l'uomo continuava ad infierire su di lei.

Prontissimo l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento che hanno bloccato l'uomo, mentre la donna è stata portata in Caserma per essere ascoltata con un traduttore, a cui ha riferito di non voler essere ricoverata, negando inoltre altri precedenti episodi di violenza. I due sono in costiera per turismo.

I carabinieri hanno comunque arrestato l’uomo e attivato il codice rosso in sinergia con l’Autorità giudiziaria.