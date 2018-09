A cura della Redazione

Fine settimana di festeggiamenti in onore di San Gennaro, santo patrono dell'omonimo quartiere a valle di Pollena Trocchia. Dopo l'installazione delle luminarie nei giorni scorsi, sabato e domenica si entrerà nel vivo della ricorrenza: domani in piazza Don Luigi Russo, a partire dalle ore 20, ci saranno infatti lo spettacolo musicale di Emy Pignatiello, quello comico di Emiliano Petruzzi e l'esibizione del cantante neomelodico Nando Mariano.

Domenica mattina, dalle ore 9 alle ore 13, la banda musicale percorrerà esibendosi le strade del paese e, nel pomeriggio, dalle ore 16, accompagnerà la solenne processione che attraverserà via Garibaldi, via Dante fino al bivio con via San Gennariello, la stessa via San Gennariello, di nuovo via Garibaldi fino a via Cavour, via Molli, via Cesare Battisti, via Mazzini fino al confine con Sant'Anastasia e infine ancora via Garibaldi fino a piazza Don Luigi Russo, dove verrà celebrata una solenne Messa.

A seguire, in via Vasca Cozzolino, prenderà il via il Talent Show Sotto le Stelle con spettacolo pirotecnico a conclusione della serata. «Come negli anni scorsi ancora una volta si rinnova l'appuntamento con la festa di San Gennaro, momento di aggregazione e di socializzazione che unisce fede e tradizione con divertimento, musica e intrattenimento. Ringraziamo la parrocchia di San Gennaro e il Comitato Festa per l'impegno nell'organizzazione dei festeggiamenti», ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito. I fedeli sono invitati a partecipare alla processione addobbando balconi con festoni, bandiere, luci e fiori lungo il percorso.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook