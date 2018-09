A cura della Redazione

Fu ammazzata il 20 settembre di otto anni fa. Aveva denunciato gli abusi su una delle due figlie. Teresa Buonocore è stata ricordata nel corso di una cerimonia al cimitero di Portici, dove è stata inaugurata una stele in sua memoria.

Tra i presenti, i familiari della donna, il sindaco Enzo Cuomo, l'assessore alla Legalità della Regione Campania, Franco Roberti, e l'assessora al Comune di Napoli, Alessandra Clemente, insieme alle scuole, le associazioni e le forze dell'ordine.

Teresa fu uccisa a Napoli, in via Ponte dei Francesi.

«Teresa era una donna, una mamma, esempio di forza e amore, la cui storia ha commosso l’intero Paese - ha detto il sindaco Cuomo -. Nel nostro Cimitero civico sarà ricordata in eterno anche dalle future generazioni. Questa città aveva bisogno di qualcosa di tangibile che ricordasse l'esempio. Il femminicidio deve essere riconosciuto come crimine contro l'umanità. E' una guerra che dobbiamo impedire. Dobbiamo farla tutti insieme, sindaci, forze dell'ordine e cittadini. Deve cambiare la testa di ognuno di noi, in particolare dei giovani. Donne come Teresa debbono poter credere nello Stato, avere fiducia nelle Istituzioni. Vogliamo ricordarla come una persona dolce e solare».

