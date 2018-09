A cura della Redazione

Carabinieri del CITES in azione contro il braccaonaggio nel Vesuviano. In collaborazione con associazioni ambientaliste - in particolare WWF e LIPU - sono state effettuati nel fine settimana controlli per contrastare il bracconaggio di specie selvatiche e controllare il regolare esercizio dell’attività venatoria.

I militari del Nucleo specializzato nella tutela delle specie protette, insieme a personale del Comando Polizia Metropolitana di Napoli, nell’agro di Palma Campania, durante il controllo del veicolo di un cacciatore, hanno posto sotto sequestro un fucile e 9 cartucce nonché una ghiandaia già abbattuta, la cui caccia non è consentita in questo periodo.

A Somma Vesuviana i militari della Stazione Forestale di Marigliano, insieme a personale della LIPU (Lega Italia Protezione Uccelli) hanno rinvenuto tre esemplari di cardellini in una voliera. I volatili erano illecitamente detenuti da un soggetto e, nelle pertinenze dell’abitazione, è inoltre emerso che l’uomo possedeva nove cani di razza bracco tedesco ai quali erano state tagliate le code. Il proprietario dei cani è stato denunciato per maltrattamento e per detenzione di fauna particolarmente protetta e gli animali sono stati sequestrati. I cardellini sono poi stati liberati in natura.

Nell’agro di Terzigno i militari della Stazione Parco di Boscoreale, insieme alle guardie provinciali del WWF, hanno rinvenuto tra gli arbusti di un terreno incolto e privo di recinzioni un richiamo elettromagnetico riproducente il verso di anatidi. Lo strumento è utilizzato per cacciare illegalmente, ed è stato pertanto sequestrato.

I servizi del coordinamento operativo antibracconaggio, nelle sole domeniche del mese scorso, cioè nel periodo di pre-apertura e apertura della caccia, hanno portato al sequestro di tre fucili, tre richiami acustici, due trombe per amplificare i suoni, tre batterie di alimentazione, oltre 30 metri di filo elettrico per collegamento, quattro sagome galleggianti e vari esemplari già abbattuti di volatili della specie denominata alzavola.

