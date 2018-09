A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di stato del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno denunciato in stato di libertà tre persone napoletane, due uomini e una donna, rispettivamente di 41, 48 e 38 anni, per il reato di ricettazione e riciclaggio.

I poliziotti, a seguito di un’indagine info investigativa, si sono recati a Cercola presso un autolavaggio.

Gli agenti hanno proceduto ad un controllo all’interno del piazzale e hanno notato due persone e una autovettura Ford parzialmente occultata da un lenzuolo.

I poliziotti hanno accertato che il veicolo risultava rubato e il telaio già contraffatto in modo che le targhe apposte non risultassero da ricercare.

Gli agenti inoltre hanno rinvenuto dietro una rampa in cemento, nascoste alla vista da un telone in plastica scura, quattro motori completi di auto marca Nissan, Toyota, Renault e Fiat, quattro impianti stereo di serie per auto ed infine un seghetto alternativo elettrico, un phoon per paraurti e un seghetto per il taglio delle lamiere nonché una saldatrice elettrica.

Le due persone presenti e la titolare non riuscivano a dare alcuna spiegazione riguardo il possesso e l’utilizzo di tutto il materiale rinvenuto dagli agenti.