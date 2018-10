A cura della Redazione

Tragico incidente a Poggiomarino, uomo muore schiacciato da un veicolo.

All’interno di un'area di pertinenza di un autolavaggio in via Cera so, diproprietà di un 46enne, un autista 60enne di Angri che era in attesa del lavaggio del suo veicolo, si è messo al di sotto della motrice verosimilmente per verificare l’impianto di sollevamento ad aria.

A seguito del repentino abbassamento della motrice, è rimasto schiacciato decedendo sul colpo.

I Carabinieri sono giunti sul posto per avviare indagini e per ricostruire compiutamente la dinamica dell'accaduto.

Motrice e rimorchio sono stati sottoposti a sequestro.

La salma è stata portata all’obitorio di Castellammare di Stabia per l'esame autoptico, come disposto dal magistrato.