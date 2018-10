A cura della Redazione

Anche quest'anno il Comune di Pollena Trocchia ospita un appuntamento della Settimana del Benessere Psicologico in Campania, iniziativa promossa dall’Ordine regionale degli Psicologi in collaborazione con l'ANCI Campania, giunta ormai alla sua IX edizione.

L'incontro, in programma venerdì pomeriggio a partire dalle ore 17.30 nell'aula consiliare Falcone-Borsellino, vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali, Pasquale Fiorillo, e di Antonella Bozzaotra, presidente dell'Ordine degli Psicologi della regione Campania. A seguire, i relatori entreranno nel vivo dell'approfondimento, dedicato quest'anno a "Le risorse funzionali di fronte alle difficoltà... operatori a confronto": interverranno Barbara Casella, psicologa psicoterapeuta, Giuliana Puglia, educatrice professionale, Carmela Striano, infermiera pediatrica, Leonardo De Rosa, ginecologo, e Raffaella Russo, ostetrica.

"Come sempre abbiamo aderito con convinzione alla Settimana del Benessere Psicologico, iniziativa che vuole avvicinare i cittadini al mondo della psicologia, cercando di promuovere lo sviluppo delle risorse degli individui e dei contesti relazionali nei quali essi vivono e si muovono" ha detto il Sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito. "Nel corso di questi anni l'aula consiliare del nostro comune ha ospitato numerosi convegni nell'ambito della Settimana del Benessere Psicologico, offrendo ai nostri concittadini diverse valide occasioni per approfondire tematiche che a volte sembrano scollegate dalla realtà quotidiana, ma che in verità non lo sono affatto, e anzi hanno riflessi e conseguenze sulla nostra quotidianità" ha aggiunto il Vicesindaco Pasquale Fiorillo, delegato alle Politiche Sociali.

