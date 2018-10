A cura della Redazione

Un piccolo arsenale detenuto da due fratelli incensurati. I carabinieri li hanno arrestati ad Ercolano. Si tratta di un 50enne ed un 45enne, che detenevano una semiautomatica con matricola abrasa, un revolver, 69 cartucce di vario calibro e 2 caricatori. I militari hanno trovato le armi perquisendo l’officina meccanica dei due e l’abitazione del 45enne.

Il terzo fratello, invece, 41enne, è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni sulla custodia delle armi. Proprietario di 2 fucili da caccia detenuti regolarmente, li teneva però in un comunissimo armadietto di legno in garage.

Le armi e le cartucce sono state sequestrate. Gli arrestati sono stati tradotti in carcere.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook