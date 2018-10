A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di San Sebastiano hanno arrestato a Massa di Somma un 19enne del luogo incensurato, trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento in dosi e di 80 euro ritenuti provento di attività illecita.

A San Sebastiano al Vesuvio è stato invece denunciato un 18enne del posto, anch'egli incensurato, che a seguito di perquisizione sul suo veicolo è stato trovato in possesso di un manganello telescopico e di 12 grammi circa di marijuana.

Il 19enne è stato tradotto ai domiciliari.

