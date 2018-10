A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto Francesco Casalino, un 20enne di Ottaviano già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I militari lo hanno bloccato in via Palma a Poggiomarino. Era a bordo della Renault intestata al padre e nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana in confezioni e di 95 euro ritenuti provento di attività illecita.

La perquisizione del suo domicilio eseguita subito dopo ha portato al rinvenimento e sequestro di ulteriori 12,8 grammi della stessa sostanza e di un bilancino di precisione.

L’arrestato è ora ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.