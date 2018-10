A cura della Redazione

Servizio ad alto impatto dei carabinieri di Torre del Greco sul territorio di competenza. A Ercolano è stato arrestato in flagranza un 53enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, Salvatore Bambolino, che a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 12 kg di sigarette di contrabbando.

A Torre del Greco e nei Comuni limitrofi, invece, sono state denunciate 8 persone: 2 per il riciclaggio di un veicolo, 2 per spendita di 200 euro di banconote false, una per possesso di 2 coltelli a molla, 2 per guida senza patente, una per guida in stato di ebbrezza.

Segnalati al Prefetto 25 giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti detenute per uso personale.