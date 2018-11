A cura della Redazione

Investe una donna mentre attraversa la strada, poi scappa. Automobilista denanciato dai carabinieri a Ercolano.

La vittima, una 58enne della città degli Scavi, il 18 novembre scorso stava attraversando la strada quando è stata travolta da un uomo alla guida di una Fiat Panda, che subito dopo si è dato alla fuga anziché prestare soccorso.

La donna venne subito soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza al “Cardarelli” di Napoli, ricoverata in prognosi riservata e poi dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

Ha poi sporto denuncia ai carabinieri di Erxolano ma non ha saputo indicare elementi che potessero aiutare nell’identificazione del responsabile. i

I militari, tuttavia, tramite i sistemi di videosorverglianza e gli accertamenti incrociati, sono risaliti all’identità dell’uomo. E' un pensionato 82enne di Ercolano già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato dai militari della locale Tenenza per lesioni personali e omissione di soccorso.