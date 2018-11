A cura della Redazione

Ruba ben 12 smartphone in uno store nel centro commerciale di Volla. I carabinieri hanno arrestato un 41enne di origine georgiana senza fissa dimora.

Entrato nel negozio, ha letteralmente arraffato i cellulari, dal valore di 4.800 euro, e stava per scappare. E' stato però rincorso e bloccato da due commessi avvedutisi di quanto stesse accadendo. L'uomo si è dimenato per fuggire. nel frattempo però erano stati chiamati i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato per rapina impropria.

Il 42enne è stato anche perquisito, venendo trovato in possesso di arnesi da scasso. I telefoni sono stati restituiti all’avente diritto mentre per il georgiano si sono aperte le porte del carcere.

