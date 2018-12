A cura della Redazione

Sono ancora tanti gli appuntamenti che attendono i cittadini di San Giuseppe Vesuviano in questi ultimi giorni dell’anno 2018 e nei primi giorni del 2019, sia in centro che nei diversi quartieri periferici.

Questa sera, alle ore 18, il centro polivalente anziani "L'età dell'oro", in via Cesare Battisti, ospiterà lo spettacolo musicale "Canti natalizi e classici napoletani", mentre presso la Sala Odeon avrà luogo il primo appuntamento pensato per i giovani e per chi ha tanta voglia di divertirsi con buona musica, il “Christmas Aperitif”, con dj set live di Ciro Corcione.

Il 29 ed il 30 dicembre, in via Muro dei Boschi, presso Villa Pironti, in una suggestiva atmosfera, ci sarà la rappresentazione del presepe vivente organizzato dalla Fondazione Parrocchia Santa Maria La Pietà, in collaborazione con il Comune.

Domenica 30 dicembre, invece, in piazza Garibaldi avrà luogo, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, la mega tombola di Capodanno, con musica e tanti premi. Giovedì 3 gennaio, alle ore 16:00, al Cinema Teatro Italia ci sarà la proiezione gratuita del film Mary Poppins.

Tutti gli ulteriori appuntamenti in programma sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di San Giuseppe Vesuviano ed attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Intanto, ha già avuto il via il torneo calcistico “Natale nel pallone”, giunto alla terza edizione, al quale Marica Miranda, assessore allo Sport, ha dato il calcio d’inizio. «l patrocinio di questo torneo - ha dichiarato l'esponente dell'esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Catapano - è il simbolo della volontà di contribuire all’immediato rilancio delle attività sportive nella città di San Giuseppe Vesuviano. Mi complimento con gli organizzatori per aver dato a questa attività un rilievo di carattere regionale».

