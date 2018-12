A cura della Redazione

Un fioraio di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sorrentino, 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai carabinieri della locale Stazione a detenere illegalmente 205 ordigni artigianali: 126 “rendini” e 79 “cipolle” dal peso complessivo di circa 15 chili.

Li teneva nel bagno del capannone in cui vende fiori e piante a Ponticelli, in via Mario Palermo.

L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo ed ora è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.