A cura della Redazione

A partire dal taglio del nastro inaugurale che avverrà alle 17.30 di domani pomeriggio, San Giuseppe Vesuviano ospiterà una prestigiosa mostra d'arte promossa dalla scuola secondaria di I grado "Ammendola - De Amicis", in collaborazione con il Comune e con l’Associazione culturale Il genio di Leonardo. La rassegna ha per titolo "Caravaggio. Artista del suo tempo. Un genio in fuga".

La mostra su Caravaggio arriva dopo il grande successo riscosso dall’edizione 2018 dell’evento culturale organizzato dall’istituto scolastico, divenuto un appuntamento annuale ed ispirato, in precedenza, al genio di Leonardo da Vinci.

La mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio e vi saranno esposte le riproduzioni in alta risoluzione dei quadri più rappresentativi del grande pittore. Proprio quest’anno alcune sue opere saranno ospitate al Museo e Real Bosco di Capodimonte, da aprile a luglio 2019, e racconteranno del suo soggiorno a Napoli e dell'influenza sulla scuola pittorica napoletana.

«Invito i cittadini a non perdere l’occasione di visitare questa importante mostra e ringrazio la dirigente scolastica dell’"Ammendola - De Amicis", il corpo docenti e gli alunni che tanto tempo hanno dedicato allo studio del Caravaggio ed alla preparazione di questo evento - ha commentato il sindaco Vincenzo Catapano -. Anche attraverso l’arte, la città di San Giuseppe Vesuviano cresce e dona ai suoi giovani il senso civico di una rinascita culturale».

