A cura della Redazione

Gli alunni delle scuole primarie di San Giuseppe Vesuviano potranno usufruire di un potenziamento nell’insegnamento delle lingue inglese e spagnola.

A seguito della sperimentazione svoltasi presso il Plesso Rossilli - completamente ristrutturato per raggiungere elevati standard in termini di qualità degli spazi educativi ed una maggiore efficienza energetica -, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha deciso di riproporre il progetto estendendolo, questa volta, agli alunni di tutte le elemetari del territorio.

I corsi, finalizzati ad accrescere le competenze linguistiche degli alunni, avranno inizio nel mese di marzo e si estenderanno fino al termine dell’anno scolastico.

«Ritengo importante - sottolinea il sindaco Vincenzo Catapano - che i nostri figli possano avere una formazione adeguata, che guardi spiccatamente alle competenze che la società moderna ed il mondo del lavoro richiedono. Avevamo promesso già durante la campagna elettorale - continua Catapano - l’estensione del progetto a tutte le scuole della città. Lo avevamo fatto in virtù di una positiva valutazione della sperimentazione svolta. Teniamo fede, dunque, all'impegno preso, affinché i bambini di San Giuseppe Vesuviano possano raggiungere traguardi formativi ambiziosi. Facciamo e faremo la nostra parte, continuando ad essere vicini, in ogni modo possibile, alle esigenze degli istituti scolastici cittadini ed alle necessità di un corpo docente qualificato, a cui va il mio ringraziamento - conclude il primo cittadino - per l’attenzione e la cura che ripone quotidianamente nel percorso di crescita degli alunni».

