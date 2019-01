Volla - Tenta furto in abitazione, resta incastrato nell'inferriata: arrestato

A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Volla hanno tratto in arresto in flagranza di reato Salvatore Londini, 33enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.

Il soggetto, insieme a complici in via di identificazione, è stato sorpreso da un 54enne di Volla nella cui casa era penetrato con l'intento di perpetrare un furto.

Vistosi scoperto si era dato alla fuga. P er farlo, verosimilmente a seguito di colluttazione col padrone di casa, era rimasto incastrato nella inferriata della vittima.

Il padrone di casa ha riportato lievi escoriazioni alla testa. Il malfattore vari traumi e una frattura a una mano, il tutto ritenuto guaribile in 30 giorni. Rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso. L'arrestato è a disposizione dell'autorità giudiziaria in stato di piantonamento in ospedale.