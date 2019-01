A cura della Redazione

Dramma sfiorato a San Giuseppe Vesuviano, dove un 36enne stava per suicidarsi nella sua auto con l'utilizzo di bombole a gas a propano. L'uomo aveva chiamato il 113 manifestando le sue intenzioni. L'operatore di Polizia, intuendole, lo ha intrattenuto a telefono, parlando e tentando di comprendere il movente dell’insano gesto.

Importante il clima di fiducia instaurato con la vittima, messa a suo agio e indotta a sfogarsi. La conversazione telefonica è durata oltre un’ora, nel corso della quale altri agenti sono riusciti ad intercettare la provenienza della chiamata, localizzando l’auto in via Pianillo.

Sono subito state fatte convergere le Volanti presenti sul territorio, che hanno rinvenuto la vettura con all’interno, quasi privo di sensi, il 36enne. All’interno dell’auto sono state rinvenute e messe in sicurezza due bombole di gas di 25 kg ciascuna.

L’uomo, apparso in uno stato confusionale, in condizioni critiche ed in asfissia, aveva inalato gas propano. E' stato subito accompagnato presso una vicina struttura ospedaliera. Scongiurato dunque il peggio grazie alla professionalità e alla prontezza degli operatori del 113.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook