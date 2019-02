A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato della DIGOS, durante la partita Napoli-Frosinone dell'8 dicembre 2018, sono riusciti ad individuare e successivamente denunciare un46enne di Portici, resosi responsabile dell'accensione di due “fumoni” all'interno del settore Curva A dello stadio San Paolo.

Nei confronti dell’uomo è stata attivata la procedura per l'emissione del provvedimento del DASPO, disposto dal Questore. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'individuazione di altri tifosi resisi responsabili di analoghi comportamenti.